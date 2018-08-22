Происшествия |

Глава Комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере собирается рассмотреть вопрос о возможном разглашении информации по делу депутата Аскольда Клявиньша (СЗК), сообщила сама политик.

Она призналась, что до следующей сессии Сейма осталась неделя, поэтому чрезвычайного заседания комиссии не будет. Однако Либиня-Эгнере заявила, что призовет членов комиссии оценить этот вопрос.

"Я одна не могу определить порядок заседания, поэтому попрошу мнения других членов комиссии о том, как мы можем решить эту проблему", - отметила политик.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура в июле по заявлению следователя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) отказалась начать уголовный процесс о возможной утечке информации по делу Клявиньша.

Следователь обратился к генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу в мае, указав, что при расследовании дела со стороны премьер-министра Мариса Кучинскиса произошла утечка сведений, полученных в ходе досудебного расследования. Публично о деле стало известно 21 июня, когда Сейм дал согласие на обыск по месту жительства депутата.

Между тем премьер-министр отрицает утверждения о разглашении информации.

Фото: flickr.com/Saeima