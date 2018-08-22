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Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) изъяла из квартиры в Пурциемсе на улице Дзелзавас более 30 кошек: 28 взрослых животных и четверых котят, пишет La.lv.

Сотрудники ПВС повторно в течение месяца побывали в квартире и приняли решение забрать кошек в приют. В учреждение отметили, что пожилая хозяйка не может позаботиться о животных в должном объеме, кроме того количество кошек в квартире превышает допустимую норму.

Как сообщал Mixnews, в первый раз Рижская муниципальная полиция и ПВС побывали в квартире в начале августа после жалоб жильцов на сильный запах из квартиры, где проживает пенсионерка. При проверке оказалось, что в условиях антисанитарии в квартире проживает не только сама женщина, но и более 24 кошек и котов.

Женщине дали две недели на решение этого вопроса, в частности, найти кошкам новых хозяев. Однако 21 августа, при повторной проверке выяснилось, что проблема так и не решена, кроме того, животных в доме стало еще больше. В рамках административного дела ПВС приняла решение об изъятии кошек и помещении их в приют.

Foto: Pašvaldības policija