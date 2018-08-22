Госполиция разыскивает пропавшего без вести жителя Цесиса (1)
Происшествия | 22 августа 2018 года, 20:21
Госполиция разыскивает пропавшего без вести жителя Цесиса Арманда Сварпстонса (1953 г.р.).
Во вторник, 21 августа, мужчина вышел из дома на улице Л.Паэглес в Цесисе и с тех пор его местонахождение неизвестно.
ПРИМЕТЫ: рост 190 см, среднего телосложения; волосы седые, короткие, носит усы. Мужчина хромает, правая рука согнута в локте.
БЫЛ ОДЕТ В: темные спортивные брюки, синюю куртку.
Полиция просится отозваться всех, кому известно возможное местонахождение этого мужчины, позвонив по телефону 64101202 или 110.
Фото: Valsts policija
Наконец полиция начала кого-то разыскивать! Надо же свои задницы с кресел приподняли!
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