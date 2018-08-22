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Госполиция разыскивает пропавшего без вести жителя Цесиса Арманда Сварпстонса (1953 г.р.).

Во вторник, 21 августа, мужчина вышел из дома на улице Л.Паэглес в Цесисе и с тех пор его местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 190 см, среднего телосложения; волосы седые, короткие, носит усы. Мужчина хромает, правая рука согнута в локте.

БЫЛ ОДЕТ В: темные спортивные брюки, синюю куртку.

Полиция просится отозваться всех, кому известно возможное местонахождение этого мужчины, позвонив по телефону 64101202 или 110.

Фото: Valsts policija