В Бельгии неизвестный напал на посетителей ресторана: три человека погибли
Происшествия | 22 августа 2018 года, 22:13
В бельгийском городе Пломбьер в результате нападения неизвестного с ножом погибли три человека. Об этом сообщает RTBF.
По данным портала, преступник был убит полицией во время задержания.
Как отмечается, неизвестный напал на посетителей ресторана с ножом.
При этом, по словам бургомистра городе Тьерри Виммера, этот акт не носит террористического характера.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Фото: pixabay.com
Источник: Газета.ru