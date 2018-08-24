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На Сигулдском шоссе сегодня произошла тяжелая авария, в результате которой пострадали несколько полицейских батальона специального назначения Госполиции. Об этом сообщили в Госполиции.

Около 10:30 колонна с включенными проблесковыми маячками двигалась на учения "Nemieri 2018" ("Беспорядки 2018") в Валмиеру. Около бывшего ресторана Sēnīte один из микроавтобусов батальона столкнулся с грузовиком Scania.

Пострадали четыре сотрудника Госполиции, трое находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Движение на месте аварии осложнено, работают ответственные службы.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что на место происшествия прибыли десять спасателей, так как, по первоначальной информации, в автомашинах застряли люди.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что в момент прибытия медиков все пострадавшие были в сознании, но трое получили различные травмы.

Как отметили в Госполиции, учения "Nemieri 2018" в связи с произошедшим перенесены или отменены не будут.