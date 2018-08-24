Происшествия |

В Риге, на улице Чака, на участке от улицы Блауманя до Дзирнаву, сорвались троллейбусные провода, сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам автоводителей, закрыто транспортное движение от улицы Гертрудес до улицы Дзирнаву.

Как рассказал в интервью радио Baltkom один из прохожих, проезжающая фура при повороте направо зацепилась за троллейбусные провода, снесла светофор и вывески. На место происшествия прибыла Служба неотложной медицинской помощи, которая увезла одного человека. Комментаторы утверждают, что пострадавшего зацепил провод, однако полиция это отрицает.

Как пояснила представитель Госполиции Лина Кальке, вызов на улицу Чака поступил в 13:15. Пострадавших нет. Движение на данный момент заблокировано.