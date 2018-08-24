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Водитель микроавтобуса батальона специального назначения Госполиции, который сегодня утром попал в тяжелую аварию на Сигулдском шоссе, был опытным и регулярно посещал курсы вождения в экстремальных условиях, сообщил замначальника управления полиции порядка Рижского регионального управления полиции Ансис Пумпурс.

Для выяснения обстоятельств ДТП начат уголовный процесс. На данный момент известно, что потерпевший аварию микроавтобус ехал вторым в колонне из трех транспортных средств, которые направлялись на учения в Валмиеру. Микроавтобус задел встречный грузовик, в результате чего травмы получили четверо находившихся в нем полицейских.

По последним данным, у двух полицейских серьезные травмы, а остальные уже в ближайшие дни будут отпущены домой.

Как сообщалось ранее, авария произошла около 10.30, когда колонна с включенными маячками направлялась на учения Nemieri 2018 в Валмиере.

Военные учения Namejs 2018 продлятся до 2 сентября.

Фото: скриншот из видео с места аварии