Полиция: пострадавший водитель спецназа имел опыт в экстремальной езде (8)

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Происшествия | 24 августа 2018 года, 21:55

Водитель микроавтобуса батальона специального назначения Госполиции, который сегодня утром попал в тяжелую аварию на Сигулдском шоссе, был опытным и регулярно посещал курсы вождения в экстремальных условиях, сообщил замначальника управления полиции порядка Рижского регионального управления полиции Ансис Пумпурс.

Для выяснения обстоятельств ДТП начат уголовный процесс. На данный момент известно, что потерпевший аварию микроавтобус ехал вторым в колонне из трех транспортных средств, которые направлялись на учения в Валмиеру. Микроавтобус задел встречный грузовик, в результате чего травмы получили четверо находившихся в нем полицейских.

По последним данным, у двух полицейских серьезные травмы, а остальные уже в ближайшие дни будут отпущены домой.

Как сообщалось ранее, авария произошла около 10.30, когда колонна с включенными маячками направлялась на учения Nemieri 2018 в Валмиере.

Военные учения Namejs 2018 продлятся до 2 сентября.

Фото: скриншот из видео с места аварии

Комментарии 8
Патриот 1 час назад
Если это опыт экстремальной езды, то я космонавт. Этож надо влупиться так на ровной дороге, задеть фуру и снести себе пол машины, этому надо очень долго учиться. Вот и давай таким дебилам после этого автоматы в руки!!! А ведь таких идиотов 98% в армии.
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Лёлик1 час назад
Было бы не плохо и полиции соблюдать ПДД , полезней для здоровья...

П.С. А если бы это была не фура , а бусик с детьми???
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Крыса1 час назад
Судя по фото он не задел машину а об нее разровнялся!! Плохого о своих коллегох в полиции конечно не скажут..
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