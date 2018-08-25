Происшествия |

87-летняя пенсионерка Гунефа Кольцова, пропавшая в селе Ане Елгавского района 15 июня и заявленная в розыск добровольцам BEZVESTS.LV, найдена 18 августа грибниками - в лесном массиве, неподалеку от железной дороги. К сожалению, без признаков жизни.

Об этом BEZVESTS.LV сообщили местные жители и родственники пропавшей, информацию также подтвердили сотрудники местной Елгавской полиции.

По информации близких Гунефа обнаружена примерно в 10 км от своего дома. Вчера родные и близкие похоронили Гунефу.

В поисках женщины активно участвовали кинологи организации с собаками, искали Гунефу также с воздуха - с помощью дрона с тепловизором, до последнего надеялись найти ее живой.

Выражаем самые глубокие соболезнования семье погибшей.