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Умер американский сенатор Джон Маккейн. Политику был 81 год. В пятницу, 24 августа, его семья сообщила, что он решил прекратить лечение от рака.

"Грядущие дни и годы не будут прежними без моего отца, но это будут хорошие дни, наполненные жизнью и любовью, в соответствии с тем живым примером, которым он был для всех нас", - говорится в заявлении дочери покойного Меган.

"Я выражаю глубокие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!" - написал в своем "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Врачи диагностировали сенатору опухоль мозга в агрессивной форме в июле 2017 году. Это произошло во время операции по удалению сгустка крови, образовавшегося над левым глазом Маккейна.

В декабре прошлого года республиканец Маккейн покинул Вашингтон. Он избирался в Сенат США шесть раз, а в 2008 году проиграл Бараку Обаме президентские выборы.

Отец и дед политика были адмиралами военного флота. Сам он прошел войну во Вьетнаме в качестве пилота истребителя.

После того, как самолет Маккейна сбили, он пять лет провел в плену, где его подвергали пыткам.