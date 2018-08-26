Умер американский сенатор Джон Маккейн (42)

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Происшествия | 26 августа 2018 года, 09:50

Умер американский сенатор Джон Маккейн. Политику был 81 год. В пятницу, 24 августа, его семья сообщила, что он решил прекратить лечение от рака.

"Грядущие дни и годы не будут прежними без моего отца, но это будут хорошие дни, наполненные жизнью и любовью, в соответствии с тем живым примером, которым он был для всех нас", - говорится в заявлении дочери покойного Меган.

"Я выражаю глубокие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!" - написал в своем "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

Врачи диагностировали сенатору опухоль мозга в агрессивной форме в июле 2017 году. Это произошло во время операции по удалению сгустка крови, образовавшегося над левым глазом Маккейна.

В декабре прошлого года республиканец Маккейн покинул Вашингтон. Он избирался в Сенат США шесть раз, а в 2008 году проиграл Бараку Обаме президентские выборы.

Отец и дед политика были адмиралами военного флота. Сам он прошел войну во Вьетнаме в качестве пилота истребителя.

После того, как самолет Маккейна сбили, он пять лет провел в плену, где его подвергали пыткам.

Источник: BBC Russian
Комментарии 42
Зина1 час назад
Жаль... не дождался Международного трибунала.
6
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...1 час назад
Я бы сказал: «Промолчим!»
2
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Помочим...1 час назад
О покойнике или хорошо, или ничего.
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