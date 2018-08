Происшествия |

Умер американский сенатор Джон Маккейн. Политику был 81 год. В пятницу, 24 августа, его семья сообщила, что он решил прекратить лечение от рака.

"Грядущие дни и годы не будут прежними без моего отца, но это будут хорошие дни, наполненные жизнью и любовью, в соответствии с тем живым примером, которым он был для всех нас", - говорится в заявлении дочери покойного Меган.

"Я выражаю глубокие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!" - написал в своем "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!