Трагическая авария на Лиепайском шоссе: водитель машины сгорел заживо (1)
В субботу, 25 августа, на 48-м километре Лиепайского шоссе произошла авария, в результате которой погиб человек, сообщает Госполиция.
ДТП произошло вечером в субботу в Джукстской волости Тукумского края. На дороге "Рига-Лиепая" столкнулись грузовой тягач DAF и легковой автомобиль Saab. По неизвестным причинам, водитель легкового автомобиля заехал на встречную полосу из-за чего и произошла авария. После столкновения Saab загорелся и водитель автомобиля скончался на месте происшествия.
Vakardienas vieglās un kravas mašīnas avārija #Pienava #Džukste #Tukums #Latvija. Vieglā mašīna pēc sadursmes pilnībā sadega.— BreakingLV (@breakinglv) August 26, 2018
bmw__e36__x (Instagram) pic.twitter.com/GNUuqt5rQb
Дорожное движение на месте происшествия было заблокировано, однако сейчас оно возобновлено, свидетельствует публикация Госполиции в Twitter.
В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрированы 82 аварии, в которых пострадал 31 человек и четыре человека погибли.
Фото: twitter.com/breakinglv
Тупая пизда ёпта