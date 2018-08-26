Происшествия |

В субботу, 25 августа, на 48-м километре Лиепайского шоссе произошла авария, в результате которой погиб человек, сообщает Госполиция.

ДТП произошло вечером в субботу в Джукстской волости Тукумского края. На дороге "Рига-Лиепая" столкнулись грузовой тягач DAF и легковой автомобиль Saab. По неизвестным причинам, водитель легкового автомобиля заехал на встречную полосу из-за чего и произошла авария. После столкновения Saab загорелся и водитель автомобиля скончался на месте происшествия.

Дорожное движение на месте происшествия было заблокировано, однако сейчас оно возобновлено, свидетельствует публикация Госполиции в Twitter.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрированы 82 аварии, в которых пострадал 31 человек и четыре человека погибли.

Фото: twitter.com/breakinglv