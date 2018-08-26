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Суд Видземского предместья Риги приговорил к десяти годам и девяти месяцам тюремного срока жителя Латвии, который за серебряную цепочку ценой в один евро убил пенсионерку 1934 года рождения, свидетельствует публично доступное решение суда. Об этом пишет Skaties.lv .

29 октября 2016 года в 17.30 осужденный проник в квартиру малознакомой пенсионерки, которую решил обокрасть, указано в решении суда. Во время совершения преступления мужчина много раз ударил пенсионерку по лицу и телу руками и локтями. Когда женщина упала на пол, осужденный сорвал у нее с шеи серебряную цепочку ценой в один евро. После этого мужчина задушил пенсионерку проводом от лампы. Кроме цепочки убийца из квартиры ничего не украл.

Суд решил применить к мужчине наказание в виде десяти лет и девяти месяцев тюремного срока, полицейский надзор на трехлетний срок, а также взыскать с него компенсацию в пользу семьи пострадавшей в размере 207 евро и возмещение морального ущерба на сумму в 50 000 евро.

Также убийце придется вернуть 1900 евро, которые Администрация юридической помощи выплатила родственникам пострадавшей.

Фото: pixabay.com