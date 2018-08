Происшествия |

По меньшей мере 16 человек погибли, 27 пострадали в результате ДТП с автобусом в Болгарии, передает агентство БГНЕС со ссылкой на заявление министра внутренних дел Валентина Радева.

Ранее издание Sofia Globe сообщило, что не менее 15 человек стали жертвами ДТП, произошедшего в районе Искырского ущелья.

Как сообщает агентство, всего в автобусе находились 33 пассажира и водитель. Тринадцать человек скончались на месте, 21 пострадавший доставлен в больницы.

По данным издания, водитель автобуса потерял управление, в результате чего тот съехал с дороги и перевернулся. При этом, вероятно, он столкнулся с несколькими автомобилями.

В сообщении ведомства уточняется, что авария произошла в условиях плохой погоды и низкой видимости.

"Автобус съехал с трассы и упал с высоты около 20 метров… В нем ехали на отдых жители города Божуриште", — указывается в релизе.

Премьер-министр страны Бойко Борисов объявил 27 августа в стране днем траура.

Tourist bus crash in Bulgaria leaves 16 dead and 26 injured as coach flips off highway near Sofia https://t.co/haaXHIygXG pic.twitter.com/v7UvIziHcL