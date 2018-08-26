Происшествия |

В воскресенье, 26 августа, в 10.30 в Риге пересечении улицы Кр.Барона и бульвара Райня пожилому человеку стало плохо, сообщает добровольная организация Bezvests.lv .

Пенсионеру была вызвана "скорая" помощь около 10.45. Пожилой мужчина с трудом ориентировался в пространстве, назвался Эдвинс (или Эгонс?) Магнус. По словам мужчины, ему 86 лет и он является жителем микрорайона Югла.

Возможно, его разыскивают родственники. Bezvests.lv призывает близких пенсионера обращаться в больницы. Организация сообщает, что рижанка Диана Гаранце стала очевидцем случившегося, вызывала скорую и сообщила об этом Bezvests.lv.

Организация выражает Диане благодарности за неравнодушие и своевременную информацию. Bezvests.lv просит поделиться этим сообщением, возможно, близкие пенсионера увидят информацию и в кратчайшие сроки найдут своего родного человека.

Фото: bezvests.lv