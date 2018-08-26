Происшествия |

Земгальский окружной суд в октябре рассмотрит в апелляционном порядке дело обвиняемого в шпионаже в пользу России мастера предприятия Latvijas dzelzceļš (LDz) Александра Красноперова.

Приговор суда первой инстанции обжаловали и обвиняемый, и обвинитель. В Земгальский окружной суд дело поступило в начале августа.

Первое заседание по делу состоится 17 октября в 10.00. На закрытом заседании его рассмотрит судья Даце Скраупле.

Как сообщалось ранее, 29 мая Земгальский районный суд приговорил Красноперова к тюремному заключению на срок в полтора года, 60 часам принудительных работ и пробационному надзору на год и шесть месяцев.

Красноперов получил тюремный срок за шпионаж, а принудительные работы назначены ему за хранение взрывчатки. Также суд решил оставить в силе примененные меры пресечения - пребывание в определенном месте и запрет на выезд из страны.

В срок заключения будет засчитано время, уже проведенное Красноперовым в тюрьме с октября 2016 по январь 2018 года. Затем он должен встать на учет в службе пробации, чтобы выполнять принудительные работы.

Согласно обвинению, Красноперов, будучи работником LDz, в период с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года на территории рельсовых путей, находящихся в зоне ответственности Елгавской железнодорожной станции, по заданию России регулярно, систематически и целенаправленно занимался незаконным сбором не подлежащих разглашению сведений военного характера и коммерческой тайны и передавал собранную информацию находящемуся в России контактному лицу.

Красноперову грозило лишение свободы на срок до 10 лет.

Фото: pixabay.com