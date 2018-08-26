Суд рассмотрит апелляцию по делу о шпионаже в пользу России (3)
Земгальский окружной суд в октябре рассмотрит в апелляционном порядке дело обвиняемого в шпионаже в пользу России мастера предприятия Latvijas dzelzceļš (LDz) Александра Красноперова.
Приговор суда первой инстанции обжаловали и обвиняемый, и обвинитель. В Земгальский окружной суд дело поступило в начале августа.
Первое заседание по делу состоится 17 октября в 10.00. На закрытом заседании его рассмотрит судья Даце Скраупле.
Как сообщалось ранее, 29 мая Земгальский районный суд приговорил Красноперова к тюремному заключению на срок в полтора года, 60 часам принудительных работ и пробационному надзору на год и шесть месяцев.
Красноперов получил тюремный срок за шпионаж, а принудительные работы назначены ему за хранение взрывчатки. Также суд решил оставить в силе примененные меры пресечения - пребывание в определенном месте и запрет на выезд из страны.
В срок заключения будет засчитано время, уже проведенное Красноперовым в тюрьме с октября 2016 по январь 2018 года. Затем он должен встать на учет в службе пробации, чтобы выполнять принудительные работы.
Согласно обвинению, Красноперов, будучи работником LDz, в период с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года на территории рельсовых путей, находящихся в зоне ответственности Елгавской железнодорожной станции, по заданию России регулярно, систематически и целенаправленно занимался незаконным сбором не подлежащих разглашению сведений военного характера и коммерческой тайны и передавал собранную информацию находящемуся в России контактному лицу.
Красноперову грозило лишение свободы на срок до 10 лет.
Фото: pixabay.com
А не проще его депортировать?
жаровары на голову, ухерачить кастрюлей по самые саложоры, и пендаля в АТО отправить.