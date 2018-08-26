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Рижский суд Латгальского предместья приговорил к 15 годам заключения женщину, которая, будучи беременной, притворялась проституткой и убила мужчину, свидетельствует публично доступное решение суда. Об этом пишет Skaties.lv .

В июне 2017 года две женщины решили украсть деньги и ценные вещи у мужчины, с которым они познакомились на интернет-портале 4sex.lv . Сайт предназначен для интимных знакомств. Обе женщины собирались предложить мужчине секс за деньги, а после его напоить, чтобы потом обокрасть. На самом деле они не собирались предоставлять интимные услуги.

Жертва согласилась заплатить каждой из женщин по 50 евро. Когда они приехали домой к мужчине, они стали распивать алкоголь, после чего хозяин жилища заметил, что одна из женщин беременна. Это ему не понравилось и он заявил, что не будет принимать от нее интимные услуги. Тогда разразилась ссора из-за аванса, к тому же вторая женщина тоже отказала жертве в сексе.

В ходе конфликта преступницы с ножами напали на мужчину. Экспертиза показала, что погибшему нанесены повреждения грудной клетки, спины, обоих легких и аорты.

После совершения убийства, женщины украли у пострадавшего 35 евро, мобильный телефон, компьютерную мышь, стаканы, бутылку алкогольного напитка Hektors и бутылку Coca cola. Телефон преступницы сдали в ломбард.

По этому делу осуждена только одна женщина, о судьбе второй ничего не известно.