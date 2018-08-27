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Расследование Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о компенсациях расходов на топливо депутата Сейма Аскольда Клявиньша было под угрозой из-за утечки информации, однако KNAB удалось предотвратить опасность, сообщила программа Латвийского телевидения De facto.

Передача указала, что подозрения возникли из-за телефонного звонка, в ходе которого бывший премьер-министр Индулис Эмсис уже в середине мая предупредил Клявиньша о грядущих проблемах.

Клявиншьш пытался проверить эту информацию через своего знакомого, однако, прослушав телефонные разговоры, KNAB обмануло контактное лицо депутата. Поэтому Клявиньш до июня думал, что уголовного процесса нет.

Бывшая замначальника KNAB Юта Стрике в публично распространенном видео заявила, что в утечке информации виноват глава бюро Екаб Страуме, который оповестил об ожидаемом обыске премьер-министра Мариса Кучинскиса.

Прокурор Модрис Адлерс, который проводил проверку предоставленной KNAB информации, считает, что это ничем не подтверждается. Адлерс принял решение не начинать уголовный процесс об утечке информации, поскольку это не навредило расследованию.

Глава KNAB Екаб Страуме отказался давать интервью De facto. По его словам, ему не нужно участвовать в предвыборной агитационной кампании некой политической организации, пытаясь опровергнуть распространенные о нем ложь и полуправду.

"Я ничего не нарушал", - заявил Страуме и для интервью делегировал руководителя Отдела расследований Инету Цируле.

Представительница KNAB подтвердила, что по делу Клявиньша собраны все необходимые доказательства, поскольку последствия утечки были оперативно предотвращены, к тому же в ее видении поступившая депутату информация попала к нему не из бюро.

"Конечно, сомнения всегда есть, но как я указала, мы с началом процесса просили эту информацию у Сейма. Из-за чего тот круг персон расширился и то, что KNAB обратило внимание на компенсации, знали не только следователи и бюро", - отметила Цируле.

Напомним, KNAB начало проверку обоснованности полученных депутатами Сейма компенсаций.

Как сообщает De facto, у KNAB есть подозрения о том, что Клявиньш использовал компенсацию топлива для заправки автомобиля своей фирмы Gandrs - оплаченное Сеймом топливо фактически использовало предприятие.

Фото: flickr.com/Saeima