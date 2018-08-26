В результате стрельбы во Флориде погибли четыре человека
Происшествия | 26 августа 2018 года, 23:18
В развлекательном центре The Jacksonville Landing в городе Джексонвилл (штат Флорида) в воскресенье, 26 августа, произошла стрельба, сообщает полиция.
По данным CBS, погибли по меньшей мере четыре человека, еще 11 получили ранения. В центре проводился турнир по видеоиграм.
Один из подозреваемых в нападении мертв, сейчас полиция устанавливает, был ли у него сообщник, указано в Twitter шерифа.
В нем также говорится о множестве жертв, а также госпитализированных пострадавших. Полиция ранее сообщала о "массовой стрельбе" и рекомендовала держаться подальше от места происшествия.
Multiple fatalities at the scene, many transported. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 августа 2018 г.
Источник: Deutsche Welle