В развлекательном центре The Jacksonville Landing в городе Джексонвилл (штат Флорида) в воскресенье, 26 августа, произошла стрельба, сообщает полиция.

По данным CBS, погибли по меньшей мере четыре человека, еще 11 получили ранения. В центре проводился турнир по видеоиграм.

Один из подозреваемых в нападении мертв, сейчас полиция устанавливает, был ли у него сообщник, указано в Twitter шерифа.

В нем также говорится о множестве жертв, а также госпитализированных пострадавших. Полиция ранее сообщала о "массовой стрельбе" и рекомендовала держаться подальше от места происшествия.

Multiple fatalities at the scene, many transported. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT