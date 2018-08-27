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Бюро внутренней безопасности (БВБ) просит прокуратуру начать уголовное преследование четырех лиц, в том числе должностного лица Курземского регионального бюро Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) по подозрению в незаконном ловле миноги, хранении боеприпасов и сокрытии личности.

Как сообщили в бюро, в октябре несколько человек были задержаны за лов миноги без соответствующего разрешения в Абаве, на территории природного парка.

Сотрудник ГПСС, чтобы избежать уголовной ответственности, после задержания пытался скрыть свою личность, выдавая себя за другого человека.

В ходе расследования был проведен обыск, во время которого выяснилось, что пожарный также хранил боеприпасы для огнестрельного оружия.

Фото: flickr.com/ElenaBarsa