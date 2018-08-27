Пожарного подозревают в незаконной ловле миноги (3)

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Происшествия | 27 августа 2018 года, 15:11

Бюро внутренней безопасности (БВБ) просит прокуратуру начать уголовное преследование четырех лиц, в том числе должностного лица Курземского регионального бюро Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) по подозрению в незаконном ловле миноги, хранении боеприпасов и сокрытии личности.

Как сообщили в бюро, в октябре несколько человек были задержаны за лов миноги без соответствующего разрешения в Абаве, на территории природного парка.

Сотрудник ГПСС, чтобы избежать уголовной ответственности, после задержания пытался скрыть свою личность, выдавая себя за другого человека.

В ходе расследования был проведен обыск, во время которого выяснилось, что пожарный также хранил боеприпасы для огнестрельного оружия.

Фото: flickr.com/ElenaBarsa

Комментарии 3
Адельфина1 час назад
И-зх, шпиён-шпиён....на миноге погорел!
2
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...1 час назад
боеприпасы для оружия,уже были недавно.
Вот только самого оружия как то ...
Недоработка однако.
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Страсти-то какие4 минуты назад
Не на мине подорвался, а на миноге!
Яка страна, таки шпионы.
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