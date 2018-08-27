Неизвестные пытались ограбить Рижский цирк (1)

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Происшествия | 27 августа 2018 года, 16:16

На минувших выходных неизвестные пытались ограбить Рижский цирк, сообщила представитель прессы Госполиции Элина Спрудзане.

Утром в воскресенье, 26 августа, была констатирована попытка ограбления здания цирка. Злоумышленники сломали дверной замок, проникли внутрь и постарались украсть принтер.

Полиция уже начала расследование случившегося. Между тем руководство цирка отказалось давать комментарии по этому вопросу.

Фото: infotop.lv

Комментарии 1
...42 минуты назад
Это конечно ограбление века.
Принтер???
Может просто бомжи ночевать забрались?
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