Происшествия |

На минувших выходных неизвестные пытались ограбить Рижский цирк, сообщила представитель прессы Госполиции Элина Спрудзане.

Утром в воскресенье, 26 августа, была констатирована попытка ограбления здания цирка. Злоумышленники сломали дверной замок, проникли внутрь и постарались украсть принтер.

Полиция уже начала расследование случившегося. Между тем руководство цирка отказалось давать комментарии по этому вопросу.

Фото: infotop.lv