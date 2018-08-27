Неизвестные пытались ограбить Рижский цирк (1)
Происшествия | 27 августа 2018 года, 16:16
На минувших выходных неизвестные пытались ограбить Рижский цирк, сообщила представитель прессы Госполиции Элина Спрудзане.
Утром в воскресенье, 26 августа, была констатирована попытка ограбления здания цирка. Злоумышленники сломали дверной замок, проникли внутрь и постарались украсть принтер.
Полиция уже начала расследование случившегося. Между тем руководство цирка отказалось давать комментарии по этому вопросу.
Фото: infotop.lv
Принтер???
Может просто бомжи ночевать забрались?