Полиция призывает откликнуться очевидцев трагической аварии под Лиепаей (2)
Происшествия | 28 августа 2018 года, 21:26
Полиция призывает отозваться очевидцев трагической аварии, которая произошла в субботу на шоссе Рига-Лиепая, в результате которой погибла пока до сих пор неустановленная женщина, возраст которой может быть около 75-и лет.
Тех, кто может предоставить полезную для следствия информацию, призывают звонить по телефону 63491893, 110 или в ближайший полицейский участок.
на Лиепайском шоссе водитель "VW Golf" сбил 75-летнюю женщину, которая умерла на месте происшествия.
Водитель 1968 г. рожд. с места аварии уехал, но позже сам пришел в полицию.
Ёбаная урка и потомок урок
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На хер пошли уроды! Свидетелей им предоставь, дело ещё завести и раскрыть. Мордища ваша жирная не треснет!? Не разобрались с аварией, хрен вам зарплату и на патрулирование тратуаров! Гавно собачье собирать.
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