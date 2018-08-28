Происшествия |

Полиция призывает отозваться очевидцев трагической аварии, которая произошла в субботу на шоссе Рига-Лиепая, в результате которой погибла пока до сих пор неустановленная женщина, возраст которой может быть около 75-и лет.

Тех, кто может предоставить полезную для следствия информацию, призывают звонить по телефону 63491893, 110 или в ближайший полицейский участок.

на Лиепайском шоссе водитель "VW Golf" сбил 75-летнюю женщину, которая умерла на месте происшествия.

Водитель 1968 г. рожд. с места аварии уехал, но позже сам пришел в полицию.