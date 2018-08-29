Происшествия |

Вчера, 28 августа, в Вецумниекском крае автомобиль переехал мужчину, который лежал на дороге, сообщила старший специалист Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце.

Авария произошла около 21.30 на дороге "Кекава-Скайсткалне". Мужчина 1979 г. рожд. на автомашине Volkswagen Tiguan наехал на лежавшего на дороге мужчину 1986 г. рожд., который скончался на месте происшествия. Участок дороги не был освещен.

Всего вчера зарегистрировано 79 ДТП, пострадали 16 человек. Оформлено 432 административных протокола за нарушения правил дорожного движения, в том числе 164 за превышение скорости. Задержано 11 пьяных водителей.

Фото: Valsts policija