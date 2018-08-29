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На Вентспилсском шоссе произошла авария, в результате чего на участке автодороги около канала Варкали частично блокировано дорожное движение, сообщили в Госполиции.

Изначально движение транспорта было блокировано на промежутке Вентспилсского шоссе от Спуньциемса до Варкальского канала, однако на данный момент движение только частично ограничена.

Изначально сообщалось, что на Вентспилсском шоссе по направлению в Ригу столкнулись грузовой автомобиль Scania и машина Mercedes Benz. В аварии пострадал один человек.

Фото: pixabay.com