На Вентспилсском шоссе произошла авария: блокировано движение транспорта
Происшествия | 29 августа 2018 года, 10:52
На Вентспилсском шоссе произошла авария, в результате чего на участке автодороги около канала Варкали частично блокировано дорожное движение, сообщили в Госполиции.
Изначально движение транспорта было блокировано на промежутке Вентспилсского шоссе от Спуньциемса до Варкальского канала, однако на данный момент движение только частично ограничена.
Изначально сообщалось, что на Вентспилсском шоссе по направлению в Ригу столкнулись грузовой автомобиль Scania и машина Mercedes Benz. В аварии пострадал один человек.
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