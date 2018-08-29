Происшествия |

В пятницу, 24 августа, сразу после 17 часов работники Курземского управления Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Болдерай, где охранник местного магазина задержал пьяного мужчину.

Сначала этот мужчина с детской коляской ходил по магазину, однако позже пытался вынести из него некоторый товар. Для выяснения обстоятельств на место происшествия был вызван ближайший экипаж муниципальной полиции.

По прибытию на место, стражи порядка обнаружили пьяного мужчину с детской коляской, в которой сидела девочка примерно двух лет.

Задержанный с коляской был препровожден к полицейской машине, где он стал категорически отвергать обвинения в воровстве. Мужчина вел себя агрессивно, пытался подраться с полицейскими. Полицейски мужчину успокаивали, призывая подумать о своей дочери. У задержанного пытались выяснить номер телефона супруги, чтобы ей передать ребенка.

Мужчина стал утверждать, что растит дочь один и категорически отказался предоставлять контактную информацию родственников. Мужчину попросили хорошо подумать о своих действиях, так как в противном случае девочка будет передана в кризисный центр.

В ходе беседы задержанный внезапно напал с кулаками на одного из полицейских. К нарушителю применили силу и затолкали его в оперативный транспорт.

Одновременно к стражам порядка обратился представитель магазина, который решил о краже информировать Госполицию, представители которой позднее прибыли к месту ЧП.

Спустя некоторое время полицейским все же удалось выяснить номер телефона матери ребенка. Женщина вскоре явилась за девочкой и рассказала, что доверила присмотр за дочерью ее отцу - своему бывшему мужу. Она пояснила, что в момент передачи девочки, бывший муж был трезв.

Полицейские доставили мать с дочерью к месту жительства, где констатировали благоприятные обстоятельства для проживания малышки.

Рижская муниципальная полиция начала административное дело в связи с невыполнением обязанностей по уходу за ребенком. В свою очередь Госполиция занимается делом о краже из магазина.