Происшествия |

Пока пользователи соцсетей начинают делиться фотографиями собранных в Латвии грибов, больницы принимают первых невнимательных грибников - вчера в Латгале с подозрением на отравление к медикам обратился 59-летний мужчина.

Как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Арита Рудзите, пострадавшему стало плохо и началась тошнота.

Медики напоминают, что в пищу стоит принимать только известные вам грибы. Кроме того, собранный урожай не стоит хранить долго без какой-либо обработки.

Первые признаки отравления грибами появляются спустя час или два, но могут проявиться и позже. Начинается все с тошноты, слабости, повышенной потливости и болей в животе.

Микробиологи напоминают, что наравне с традиционными грибами, в местных лесах можно обнаружить и очень необычные виды.

В латвийских лесах можно найти гриб, который в народе называют "пальцами мертвеца", он же Xylaria polymorpha. Согласно правилам Кабинета министров от 2000 года, этот вид грибов внесен в список особо охраняемых.

Фото из Flickr/rychbaur