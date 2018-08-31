Происшествия |

Во время отдыха в Вецриге с ведущим передачи Rīta Panorāma Дависом Валдниеком случился неприятный инцидент, пишет Privātā Dzīve.

Он рассказал, что проводил вечер с двумя друзьями в одном из местных баров.

"Когда мы вышли из заведения и пересекли площадь Ливу, с нами захотели поговорить какие-то незнакомые люди. Водоворот произошедшего я пересказать точно не могу, но, выглядело так, что целью этих людей было просто начать конфликт. Мы особо не хотели ввязываться в разговор и собирались идти дальше, но внезапно один из них подошел к моему другу и ударил в лицо. Так, что очки улетели", — вспоминает Валдниекс.

По его словам, в общей сложности среди незнакомцев было шесть человек. В какой-то момент кто-то ударил и Дависа, после чего телеведущий упал на землю.

Во время нападения Давис не получил тяжелых травм, однако одного из его друзей "скорая" увезла в больницу.

На место была вызвана полиция, записавшая все данные. Телеведущий надеется, что закон разрешит эту ситуацию по справедливости.

"Становится страшно, если задуматься, что в такой дурацкой драке ты можешь просто удариться головой о брусчатку и умереть. Ужасно осозновать, что тебя могут избить без причины и никому за это ничего не будет. И это может произойти с любым", — заключил Валдниекс.

Источник: kokteilis.la.lv

Фото: youtube.com