Происшествия |

Ночью, 31 августа, в Риге из многоквартирного дома на улице Бикерниеку 102 выпал человек. Квартира находилась на 16 этаже, пишет Skaties.lv.

Полиция подтвердила, что молодой человек разбился насмерть. Обстоятельства случившегося выясняются.

Однако местные жители шокированы не только фактом самой трагедии, но и последствиями: по их словам, территорию со следами случившегося долго не приводили в порядок. На дороге продолжительное время находились останки и кровь.

У полиции нет оснований полагать, что произошло преступление, однако, по факту случившегося начат уголовный процесс.

Фото: pixabay.com