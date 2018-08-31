В Риге с 16-го этажа выпал человек (2)
Происшествия | 31 августа 2018 года, 14:47
Ночью, 31 августа, в Риге из многоквартирного дома на улице Бикерниеку 102 выпал человек. Квартира находилась на 16 этаже, пишет Skaties.lv.
Полиция подтвердила, что молодой человек разбился насмерть. Обстоятельства случившегося выясняются.
Однако местные жители шокированы не только фактом самой трагедии, но и последствиями: по их словам, территорию со следами случившегося долго не приводили в порядок. На дороге продолжительное время находились останки и кровь.
У полиции нет оснований полагать, что произошло преступление, однако, по факту случившегося начат уголовный процесс.
Фото: pixabay.com
О чем вы говорите . По адресу Салнас 2 окна вымыть на лестнечной клетке ,с 2017 года уже 2018 год наму парвалднекс поставил на очередь прошло полтора года сегодня грязь была размазано это так работают, одним словом только зарплаты получают ни кто не контролирует . НИКОМУ ДЕЛА НЕТ до порядка и вообще , а о человеке о проблемах вообще наплевать. ДО ЧЕГО ДОКАТИЛИСЬ .
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Причем сдесь это?
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