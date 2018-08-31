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Сегодня в рижском микрорайоне Кенгарагс произошло столкновение двух троллейбусов, после чего один из них врезался в здание магазина Maxima на улице Вишкю 14, сообщает LTV7 со ссылкой на krimi.lv.

Передняя часть троллейбуса пробила стенку и практически оказалась внутри магазина. Водитель не пострадал, но для обследования был доставлен в больницу. Пассажиров в троллейбусе не было. Покупатели и персонал магазина также не пострадали.

Как сообщает krimi.lv, два троллейбуса не поделили дорогу и столкнулись. После чего один из троллейбусов врезался в стену, так как, возможно, водителей перепутал педали.

Опасаясь обрушения, из здания магазина были эвакуированы как покупатели, так и работники. На место ЧП прибыли оперативные службы.

Источник и фото: Krimi.lv