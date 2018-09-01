Происшествия |

Рижское строительное управление согласовало ремонтные работы в магазине Maxima в Кенгарагсе, на ул. Вишкю, 14, в стену которого вчера врезался троллейбус, сообщила представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

После аварии работники строительного управления провели оценку здания и согласовали устранение повреждений. Магазин закрыт на неопределенное время.

Как сообщалось, в Риге, в Кенгарагсе вечером в пятницу столкнулись два троллейбуса, один из которых врезался в стену магазина Maxima, сообщила пресс-представитель Госполиции Илзе Юревица.

В аварии пострадал водитель троллейбуса, который в удовлетворительном состоянии был доставлен в больницу.

Руководитель Maxima Latvija по связям Лиене Дупате-Угуле сказала, что в результате аварии повреждена стена и подвесной потолок в магазине.

Пресс-секретарь муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme Виктор Закис заявил, что авария необычная, поэтому потребуется расследование.