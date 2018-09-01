Происшествия |

Главный подозреваемый по "кокаиновому делу" о 389 килограммах наркотиков, обнаруженных в посольстве России в Аргентине, Андрей Ковальчук, в прошлом году нанял самолет Cessna 750, на котором совершил перелет по маршруту из Буэнос-Айрес в Ригу. Об этом сообщает телеканал "Настоящее Время".

Одним из пассажиров самолета был житель Латвии Гатис Лужа, который опубликовал в соцсетях фотографии, сделанные на борту. В разговоре с телеканалом он не стал отрицать, что находился в самолете, однако обстоятельства перелета комментировать не стал.

Как указывает "Настоящее Время", самолет Cessna 750 с бортовым номером OE-HUB зарегистрирован в Латвии.

При этом, как сообщает LETA, в регистре самолетов Латвийской гражданской авиации информации об этом воздушном судне нет.

Согласно данным Латвийского агентства гражданской авиации, на 16 июля 2018 года в Латвии не было зарегистрировано ни одного самолета Cessna 750. Кроме того, публично доступная информация свидетельствует, что номера самолетов, зарегистрированных в Латвии, начинаются с букв YL, тогда как с букв OE начинаются номера самолетов, зарегистрированных в Австрии.

Как телеканалу сообщил источник, близкий к одному из фигурантов дела, 16-19 октября 2017 года борт совершил перелет из Испании в Аргентину и затем в Латвию, с многочисленными промежуточными посадками.

Вывезти чемоданы с наркотиками Ковальчуку все-таки не удалось, отмечает "Настоящее Время" - к тому времени власти Аргентины и сотрудники посольства уже знали о содержимом чемоданов, и спецслужбы уже начали спецоперацию. Тогда ФСБ решила, что отправлять груз этим бортом слишком рискованно, говорил в своих показаниях завхоз посольства Игорь Рогов. Тогда Рогова срочно отправили в командировку, а другие сотрудники посольства говорили Ковальчуку, что не могут без него отдать чемоданы.

Предшественник Рогова Али Абянов на посту завхоза посольства арестован по делу о попытке перевозки кокаина.

Из показаний Рогова следует, что частным самолетом в Аргентину прилетел Иштимир Худжанов, позже арестованный в России по "кокаиновому делу". Кроме них на борту были два гражданина Латвии и один человек с паспортом "негражданина" Латвии.

Фото внутри самолета Cessna 750 во время рейса в Аргентину. Снимок из Facebook Гатиса Лужи, пассажира самолета

В те же дни в Буэнос-Айресе был и Андрей Ковальчук: он остановился в том же отеле Dora, что и другие пассажиры рейса. Был ли Ковальчук на борту самолета, телеканалу установить не удалось. Первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев сказал следователям, что предполагаемый организатор схемы поставки кокаина прибыл в Аргентину отдельно.

"В октябре 2017-го Ковальчук А.Ф. арендовал частный самолет, на котором планировал вывезти свои чемоданы, находившиеся на хранении в школе при посольстве. Сам Ковальчук прибыл регулярным рейсом и заселился в гостинице Dora, в которой прожил несколько дней, потом поменял и заселился в Pullitzer, а затем вновь поселился в Dora. Арендованный самолет прибыл отдельно от Ковальчука, на котором в качестве пассажиров прибыли Иштимир Худжамов (Тимур) и два латыша, которые тоже заселились в гостинице Dora", – говорится в показаниях Воробьева.

Отель Dora в Буэнос-Айресе, в котором останавливались пассажиры самолета Cessna 750. Фото из Facebook Гатиса Лужи

Журналистам удалось найти профиль Facebook одного из пассажиров, летевшего этим рейсом и не упомянутого в материалах следствия. Это 36-летний житель Латвии Гатис Лужа. Он опубликовал фотоотчет о своем путешествии в Аргентину: снимки делал как внутри самолета, так и снаружи.

В переписке с редакцией телеканала Гатис Лужа не отрицал, что был в этом самолете. Он сказал, что "ничего не знал о наркотиках", а на вопрос о цели путешествия сказал, что просто "полетал по миру". Он затруднился объяснить, кто оплачивал это путешествие.

"Не помню, много пил", – написал он в ответ на вопрос, как он попал на борт самолета и кто его пригласил.

Самолет Cessna 750 с бортовым номером OE-HUB находится в управлении австрийской компании BAIRLINE Fluggesellschaft m.b.H. & Co Kg. На письменный запрос НВ в организации не ответили, во время телефонного разговора не стали отрицать сам факт рейса в Аргентину, но отказались уточнить детали. Пилот этой компании опубликовал в своем инстаграме фото из Риги – на следующий день после приземления борта OE-HUB в аэропорту латвийской столицы.

Между тем, на вопрос телеканала, как часто родственники Андрея Ковальчука возили через границу страны грузы в Россию, в латвийской полиции ответили, что это персональная информация, охраняемая законом.

В феврале 2018 года стало известно о найденных на территории российского посольства в Аргентине 12 чемоданах с 389 кг кокаина. В ходе спецоперации были найдены контрабандисты, которые занимались переправкой наркотиков в Россию.

21 августа в присутствии министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич и российского посла Дмитрия Феоктистова кокаин сожгли в крематории.