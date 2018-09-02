Несколько детей попали к медикам с ожогами
Происшествия | 2 сентября 2018 года, 11:50
За прошедшие сутки помощь медиков понадобилась нескольким детям с ожогами, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуйиня.
В Рижском регионе восьмилетний мальчик ошпарил горячей водой ноги.
В Видземе годовалый ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком. Его доставили с больницу с ожогам лица, шей и грудной клетки.
Девятимесячная девочка облилась горячей водой из бутылки.
Всего за сутки СНМП выезжала на 1001 вызов, 234 из них связаны с различными травмами.
Фото из Flickr/Emmanuel Orain