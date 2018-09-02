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За прошедшие сутки помощь медиков понадобилась нескольким детям с ожогами, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуйиня.

В Рижском регионе восьмилетний мальчик ошпарил горячей водой ноги.

В Видземе годовалый ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком. Его доставили с больницу с ожогам лица, шей и грудной клетки.

Девятимесячная девочка облилась горячей водой из бутылки.

Всего за сутки СНМП выезжала на 1001 вызов, 234 из них связаны с различными травмами.

Фото из Flickr/Emmanuel Orain