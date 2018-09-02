Происшествия |

В воскресенье, 2 сентября, около 13.30 произошла эвакуация из магазина IKEA Латвия, открывшегося в четверг, 30 августа. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По неофициальной информации, в магазине могла сработать учебная тревога.

Посетителей попросили покинуть помещения магазина, на автостоянке образовалась пробка.

Как ранее в интервью радио Baltkom рассказала руководитель Государственного бюро по контролю за строительством Светлана Мякушкина, здание торгового центра IKEA соответствует всем нормативам.

Напомним, в день открытия магазин IKEA посетили 20 тысяч человек. В основном люди покупали посуду, полотенца, постельное белье и школьную мебель.

Магазин находится на ул. Бикеру, 2 в Стопиньском крае. Его площадь составляет 34 500 квадратных метров, а в целом территория магазина занимает 10 гектаров.