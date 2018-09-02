Магазин IKEA возобновил работу после срочной эвакуации (2)
Происшествия | 2 сентября 2018 года, 15:26
Магазин IKEA в Риге был эвакуирован из-за сработавшей сигнализации, рассказала его директор Инга Филипова.
По ее словам, сигнализация сработала во время уборки в техническом помещении. Посетители и сотрудники компании были вынуждены покинуть здание, но через какое-то время магазин снова возобновил свою работу.
"Мы приносим извинения своим клиентам за доставленные неудобства", - сказала она.
Как сообщалось ранее, в соцсетях около 13.30 начали появляться фотографии и видео эвакуации магазина.
Говно магазин. С такими ценами айда в попу
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