Происшествия |

Магазин IKEA в Риге был эвакуирован из-за сработавшей сигнализации, рассказала его директор Инга Филипова.

По ее словам, сигнализация сработала во время уборки в техническом помещении. Посетители и сотрудники компании были вынуждены покинуть здание, но через какое-то время магазин снова возобновил свою работу.

"Мы приносим извинения своим клиентам за доставленные неудобства", - сказала она.

Как сообщалось ранее, в соцсетях около 13.30 начали появляться фотографии и видео эвакуации магазина.