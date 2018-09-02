Магазин IKEA возобновил работу после срочной эвакуации (2)

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Происшествия | 2 сентября 2018 года, 15:26

Магазин IKEA в Риге был эвакуирован из-за сработавшей сигнализации, рассказала его директор Инга Филипова.

По ее словам, сигнализация сработала во время уборки в техническом помещении. Посетители и сотрудники компании были вынуждены покинуть здание, но через какое-то время магазин снова возобновил свою работу.

"Мы приносим извинения своим клиентам за доставленные неудобства", - сказала она.

Как сообщалось ранее, в соцсетях около 13.30 начали появляться фотографии и видео эвакуации магазина.

Комментарии 2
Владимир Варзилов4 часа назад
Говно магазин. С такими ценами айда в попу
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Так иди, Саня.3 часа назад
кто тебя держит?
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