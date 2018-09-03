Происшествия |

Вечером в воскресенье, 2 сентября, в Курземе 74-летняя женщина оступилась и упала в котел с горячим вареньем, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

После произошедшего медики доставили пострадавшую в больницу. Женщина получила термические ожоги ступней, живота и бедра.

Также помощь СНМП понадобилась шести людям в возрасте от 27 до 76 лет, которые попали в больницу с опасной для жизни аллергической реакцией на укусы насекомых. Например, в Земгале 64-летнего мужчину покусали шершни, а 32-летний рижанин был госпитализирован из-за укусов осы.

Между тем 27-летняя женщина из пригорода Риги и 33-летний житель Видземе были доставлены в больницу с серьезной аллергической реакцией на укусы ос в ротовой полости. Оба пострадавших не заметили попавших в их напитки насекомых.

Также в Видземе 69-летнюю женщину в лодыжку укусила змея, после чего пенсионерка была доставлена больницу.

В целом за прошедшие сутки медики СНМП выехали на 1012 вызовов, 196 из которых были связаны с различными травмами и несчастными случаями.

Фото из pixabay.com