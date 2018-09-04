Тысячи вспышек молний зафиксированы под Екабпилсом (6)

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Происшествия | 4 сентября 2018 года, 19:31

В Екабпилсе и его окрестностях во вторник вечером зарегистрировано около тысячи ударов молний, свидетельствуют данные Blitzortung.org.

По наблюдениям агентства ЛЕТА, с 17.00 в Екабпилсе почти непрерывно гремит гром и сверкают молнии. Местами в Селии и на юге Видземе идут сильные ливни.

В среду из-за повышенной влажности воздуха в Латвии тоже ожидаются туман, дождь и грозовые тучи, прогнозируют синоптики.

Локальные грозовые ливни возможны также ночью. Туман местами продержится с вечера вторника до первой половины дня среды.

Комментарии 6
Светлана1 час назад
Щас кремлеботы вылезут а заорут - конеееец латвии, бог шельму метит, гром и молния накаааажут за русофобию. Уроды :D
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Владимир13 минуты назад
Эх, нет у тебя мужика, нету!
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0039 минут назад
Теперь нацдебилы будут как всегда Путина обвинять!
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