Происшествия |

В Екабпилсе и его окрестностях во вторник вечером зарегистрировано около тысячи ударов молний, свидетельствуют данные Blitzortung.org.

По наблюдениям агентства ЛЕТА, с 17.00 в Екабпилсе почти непрерывно гремит гром и сверкают молнии. Местами в Селии и на юге Видземе идут сильные ливни.

В среду из-за повышенной влажности воздуха в Латвии тоже ожидаются туман, дождь и грозовые тучи, прогнозируют синоптики.

Локальные грозовые ливни возможны также ночью. Туман местами продержится с вечера вторника до первой половины дня среды.