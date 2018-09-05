Медики предупреждают: собранные в лесу грибы могут быть опасны для жизни
Происшествия | 5 сентября 2018 года, 07:44
В больницу на днях в тяжелом состоянии была доставлена 62-летняя женщина, отравившаяся собранными в лесу грибами.
Как рассказала представитель Неотложной медицинской помощи Арита Рудзите, после употребления приготовленных дома грибов, у женщины резко ухудшилось самочувствие и началась рвота. В результате отравления пострадавшая была доставлена в больницу.
Медики напоминают, что отравление грибами может быть очень серьезным и опасным для жизни, поэтому призывают жителей собирать только знакомые для них грибы, кроме того, перед употреблением, дары леса необходимо тщательно почистит и термически обработать.
фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
Источник: Latvijas avīze