Происшествия |

В больницу на днях в тяжелом состоянии была доставлена 62-летняя женщина, отравившаяся собранными в лесу грибами.

Как рассказала представитель Неотложной медицинской помощи Арита Рудзите, после употребления приготовленных дома грибов, у женщины резко ухудшилось самочувствие и началась рвота. В результате отравления пострадавшая была доставлена в больницу.

Медики напоминают, что отравление грибами может быть очень серьезным и опасным для жизни, поэтому призывают жителей собирать только знакомые для них грибы, кроме того, перед употреблением, дары леса необходимо тщательно почистит и термически обработать.

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