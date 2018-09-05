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Во вторник, 4 сентября, медики Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) оказали помощь 35-летней женщине, которая отравилась сатанинскими грибами, рассказала представитель СНМП Арита Рудзите.

По ее словам, пострадавшая собрала грибы и отварила их на ужин. Среди них были и сатанинские грибы. Во время еды женщина почувствовала горький вкус и тут же выплюнула грибы, однако позже ей стало хуже. По этой причине она решила обратиться в "скорую".

Рудзите указала, что симптомы отравления могут появиться в течение одного или двух часов после еды, однако иногда это может случиться и позже.

Признаки отравления проявляются по-разному, чаще всего среди них есть рвота, слабость и боль в животе. Если человек подозревает, что отравился грибами, стоит немедленно звонить в СНМП по телефону 113.

Рудзите отметила, что во время ожидания медиков нужно выпить не более одного стакана прохладной воды и ни в коем случае не употреблять алкоголь.

Фото из flickr.com/fl4455