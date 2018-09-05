Происшествия |

Рижанин Марис Калейс поделился рассказом о том, как он, передвигаясь по улице Бривибас на велосипеде, пережил нападение агрессивных автоводителей.

Как следует из рассказа Мариса, он, как того требуют правила дорожного движения, выбрал для езды вторую от тротуара полосу движения. Как пояснил велосипедист, по тротуару, согласно правилам, передвигаться запрещено, а ближайшая к бордюру полоса предназначена для общественного транспорта.

На видео, которое записал ехавший впереди знакомый Мариса, видно, что велосипед мужчины раздражает многих водителей, при этом двое автомобилистов, ехавших на BMW, решили остановить велосипедиста и высказать ему свое недовольство не только устно, но и физически. Они "подрезали" Мариса и после словесной перепалки попытались атаковать его.

Видеозапись вызвала большой отклик среди латвийских пользователей Twitter.

Некоторые пользователи раскритиковали действия самого Мариса.

"Ребята демонстративно мешают движению, перемещаются не по правилам (максимально близко к правой стороне полосы) и в итоге натыкаются на неадекватного "бембиста"", - констатирует IT-специалист Каспар Фоигтс.

Čaļi demonstratīvi traucē satiksmi, nebraucot pēc noteikumiem (maksimāli tuvu joslas labajai malai), un gala rezultātā uzraujas uz neadekvātu "bembistu". Tiek ilustrēta ne tikai Brīvības ielas nepārdomātā rekonstrukcija, bet arī veselā saprāta trūkums vēl divās pusēs. https://t.co/jMj9TPcJiQ — Kaspars Foigts (@laacz) 5 сентября 2018 г.

"Я бы сказал, что дурака и в церкви бьют", - добавляет пользователь Мартиньш Шмитс.

Es teiktu ka muļķis arī baznīcā dabon pērienu. — Mārtiņš Šmits (@Scmic) 4 сентября 2018 г.

"Человек едет по второй полосе улицы Бривибас, вертит головой, не едет прямо и удивляется результату", - пишет Артис Тейбе.

Velo braucēji, kuri pēc noteikumiem brauc pa 2 joslu ir mazohisti. Braucot ar velo, izvēlos drošāko veidu kā nokļūt galā, nevis ar savu taisnību slimnīcā vai morgā. Cilvēks brauc pa Brīvības ielas otro joslu, groza galvu apkārt, nebrauc taisnā līnijā un brīnās par rezultātu. — Artis Teibe (@ArtisTeibe) 5 сентября 2018 г.

Между тем, нашлись и те, кто встал на защиту велосипедиста.

"Эу, тут же дело в том, что он едет по правилам! По полосе общественного транспорта ехать нельзя, если нет специального знака. По тротуару, в принципе, тоже. А вообще феноменально, как можно оправдать грубость и насилие", - пишет Гирт.

Eu, bet tur jau tā lieta, ka viņš brauc pēc notikumiem! Pa sabiedriskā joslu braukt nedrīkst, ja nav papildzīmes. Pa ietvi, principā arī ne. Bet vispār fenomenāli ka var attaisnot klaju rupjību, kaušanos. — Girts (@GirtsS) 5 сентября 2018 г.

"Что именно в этом случае глупого? Езда по улице с велосипедом, как того требуют правила дорожного движения?", - добавляет доцент Рижского университета им. Страдиня Ивар Нейдерс.

Kas tieši šajā gadījumā ir muļķīgi? Braukt pa ielu ar velosipēdu, kā to paredz satiksmes noteikumi? — Ivars Neiders (@IvarsNeiders) 4 сентября 2018 г.

Сам Марис также отметил, что уже подал заявление о случившемся в Госполицию.