Велосипедист ехал по Бривибас "по правилам" и взбесил водителя BMW (13)

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Происшествия | 5 сентября 2018 года, 18:12

Рижанин Марис Калейс поделился рассказом о том, как он, передвигаясь по улице Бривибас на велосипеде, пережил нападение агрессивных автоводителей.

Как следует из рассказа Мариса, он, как того требуют правила дорожного движения, выбрал для езды вторую от тротуара полосу движения. Как пояснил велосипедист, по тротуару, согласно правилам, передвигаться запрещено, а ближайшая к бордюру полоса предназначена для общественного транспорта.

На видео, которое записал ехавший впереди знакомый Мариса, видно, что велосипед мужчины раздражает многих водителей, при этом двое автомобилистов, ехавших на BMW, решили остановить велосипедиста и высказать ему свое недовольство не только устно, но и физически. Они "подрезали" Мариса и после словесной перепалки попытались атаковать его.

Видеозапись вызвала большой отклик среди латвийских пользователей Twitter.

Некоторые пользователи раскритиковали действия самого Мариса.

"Ребята демонстративно мешают движению, перемещаются не по правилам (максимально близко к правой стороне полосы) и в итоге натыкаются на неадекватного "бембиста"", - констатирует IT-специалист Каспар Фоигтс.

"Я бы сказал, что дурака и в церкви бьют", - добавляет пользователь Мартиньш Шмитс.

"Человек едет по второй полосе улицы Бривибас, вертит головой, не едет прямо и удивляется результату", - пишет Артис Тейбе.

Между тем, нашлись и те, кто встал на защиту велосипедиста.

"Эу, тут же дело в том, что он едет по правилам! По полосе общественного транспорта ехать нельзя, если нет специального знака. По тротуару, в принципе, тоже. А вообще феноменально, как можно оправдать грубость и насилие", - пишет Гирт.

"Что именно в этом случае глупого? Езда по улице с велосипедом, как того требуют правила дорожного движения?", - добавляет доцент Рижского университета им. Страдиня Ивар Нейдерс.

Сам Марис также отметил, что уже подал заявление о случившемся в Госполицию.

Комментарии 13
Просто так1 час назад
Придурок специально провоцировал водителей, создавая аварийную ситуацию. Другой придурок ехал впереди и всё это снимал. Оба рассчитывали именно на то, что и получилось. Уроды!
3
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1111 час назад
Из-за велосипедистов водители вечно попадают в аварии. При этом велосипедист всегда быстро покидает место происшествия - только его и видели, как будто он здесь не при чем.
1
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Ага1 час назад
На лицо чистое нарушение и создание аварийной ситуации. Провоцировал и получил хруст по заслугам.
2
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