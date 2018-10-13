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Некий школьник в среду пришел в школу в Иманте с оружием, предназначенным для игры в Airsoft, которое полиция изъяла и теперь будет оцениваться ответственность молодого человека, рассказала представитель Рижской муниципальной полиции Ласма Земене.

Полиция получила информацию, что один школьник принес в учебное заведение с оружием. На месте представителей правоохранительных органов встретила полицейская, которая обеспечивает в школе ежедневную охрану порядка, совместными усилиями было проведено обследование помещений и найден парень, подходивший под описание.

17-летний учащийся показал, что у него сбоку прикреплена кобура, в которой находился пистолет Airsoft.

Парень был препровожден до полицейской машины, где был составлен протокол. Юноша категорически отрицал сказанное свидетелями, что он, будучи в школе, вынимал пистолет из кобуры, показывал его другим ребятам и несколько раз щелкнул затвором. Также он утверждал, что после школы у него запланирована тренировка, поэтому в целях экономии времени он взял оружие для игры с собой.

Для дальнейшего разбирательства на место были вызваны сотрудники Госполиции, которые изъяли оружие и будут оценивать ответственность молодого человека.

Airsoft - военная игра, в которой принимают участие люди, переодетые в одежду армейского образца, которые фактически используют копии боевого оружия, стреляют друг в друга пластмассовыми пулями.

Как сообщалось, Полиция безопасности (ПБ) в сотрудничестве с другими структурами уделит повышенное внимание игре Airsoft, которая пройдет в субботу, 13 октября, на расстоянии одного километра от Адажского полигона.

Напомним, в сентябре Сейм во втором чтении поддержал поправки к Закону о национальной безопасности, которые предусматривают установить запрет на проведение в частном порядке полувоенных сборов или игр наподобие Airsoft, которые имитируют военные действия.

Фото: Novatoys