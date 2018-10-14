В Саулкрастском крае автомобиль насмерть сбил велосипедиста (11)

фото

Происшествия | 14 октября 2018 года, 10:02

В субботу, 13 октября, в Саулкрастском крае на шоссе Рига - граница Эстонии автомобиль сбил велосипедиста, который погиб на месте происшествия, сообщает Госполиция.

Авария произошла в 12.28, когда водитель автомобиля Mercedes Benz совершил наезд на велосипедиста. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В целом за прошедшие сутки зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 39 человек, в том числе восемь пешеходов.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 18 водителей, за превышение скорости оформлен 221 протокол. В целом полиция за прошедшие сутки оформила 479 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

Фото: pixabay.com

Комментарии 11
Что-то13 часа назад
Не слышно, сколько с мобилами поймали?
Штрафы подняли и всё? Как трындели, так и трындят, особо одарённые ещё и лопату перед лицом держат, во время разговора - вообще пипец, на дорогу даже не смотрят.
Ответить
Сара 12 часов назад
Жаль водителя автомобиля...
Велопидеры ездят, будто бессметрные! Оказывется, нет, возвращается им карма!
10
Ответить
Ездюки мля !13 часа назад
О чем можно говорить,если 221 превышение,если сбили средь бела дня,если не уважают людей во время дождей и на пешеходных переходах....Mersedes и Bmv-вообще диагноз.
10
Ответить