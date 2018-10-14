В Саулкрастском крае автомобиль насмерть сбил велосипедиста (11)
Происшествия | 14 октября 2018 года, 10:02
В субботу, 13 октября, в Саулкрастском крае на шоссе Рига - граница Эстонии автомобиль сбил велосипедиста, который погиб на месте происшествия, сообщает Госполиция.
Авария произошла в 12.28, когда водитель автомобиля Mercedes Benz совершил наезд на велосипедиста. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
В целом за прошедшие сутки зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 39 человек, в том числе восемь пешеходов.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 18 водителей, за превышение скорости оформлен 221 протокол. В целом полиция за прошедшие сутки оформила 479 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.
Фото: pixabay.com
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