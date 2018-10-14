Происшествия |

В воскресенье, 14 октября, в 15.57 сотрудники Госполиции выехали на вызов в Вецмилгравис, где в витрину магазина Drogas въехал легковой автомобиль марки Citroen, сообщила представитель правоохранительных органов Элина Спрудзане.

Она указала, что в ДТП пострадал водитель машины, он был передан медикам.

На месте происшествия работают сотрудники Госполиции, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

На фотографиях очевидцев в соцсети Facebook видно, что автомобиль частично находится на ступеньках и у магазина выбита одна витрина.

Фото: facebook.com/blackroseishere; facebook.com/sandra.luzina