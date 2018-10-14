В Вецмилгрависе автомобиль въехал в витрину магазина Drogas (24)
Происшествия | 14 октября 2018 года, 17:40
В воскресенье, 14 октября, в 15.57 сотрудники Госполиции выехали на вызов в Вецмилгравис, где в витрину магазина Drogas въехал легковой автомобиль марки Citroen, сообщила представитель правоохранительных органов Элина Спрудзане.
Она указала, что в ДТП пострадал водитель машины, он был передан медикам.
На месте происшествия работают сотрудники Госполиции, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.
На фотографиях очевидцев в соцсети Facebook видно, что автомобиль частично находится на ступеньках и у магазина выбита одна витрина.
Фото: facebook.com/blackroseishere; facebook.com/sandra.luzina
По любому очередная пьная латышская свинья.
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Пластинку смени, убогий.
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Противно тебе,сын шалавы,даже отвечать,но с чего ты взял,что Я какое то отношение имею к России ? Быдло логика у тебя. Я знаю 4 языка свободно. Живу как и мои предки в Латвии,так кто тебе,сраный кусок дерьма,дал право за меня решать куда мне ехать. Скажи мне это на улице. Подъезжай к Нетто на Деглава,балобол.
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