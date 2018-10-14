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В распоряжении Министерства иностранных дел (МИД) Латвии нет информации о том, что при шторме "Лесли", который коснулся Португалии, пострадали бы латвийцы, сообщил пресс-секретарь ведомства Гинт Йегерманис.

Он указал, что никто не обращался за помощью в Консульский департамент к почетным консулам в Португалии. Также Латвийская ассоциация туристических агентов и операторов не получала новостей о проблемных ситуациях в Португалии, в которых могли бы оказаться латвийцы.

Почетные консулы в Лиссабоне и на Азорских островах сообщают, что погодные условия улучшаются и паники нет.

Напомним, по меньшей мере 27 человек пострадали в Португалии в результате тропического шторма "Лесли", достигшего берегов страны в воскресенье ночью, оставив сотни тысяч домов без электричества.

Шторм обрушился на Португалию в ночь на воскресенье вблизи города Фигейра-да-Фош. Порывы ветра достигали 176 км/ч. Красная тревога была объявлена в 13 из 18 районов страны. Служба гражданской обороны зарегистрировала около 1,9 тысяч инцидентов за ночь, среди которых несколько ДТП в результате падений деревьев.

Больше всего пострадал город Коимбра в центральной части Португалии.