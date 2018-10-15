Несчастный случай под Смилтене: женщина на авто наехала на своего ребенка (5)

фото

Происшествия | 15 октября 2018 года, 14:01

14 октября, в 11:16 в Смилтенской волости женщина, сдавая назад на автомашине Volvo, наехала на своего ребенка. Оба были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Всего за минувшие выходные полиция Видземского региона получила информацию о 246 случаях правонарушений. Зарегистрировано 33 преступления против жизни и здоровья человека, 78 случаев нарушения общественного порядка и 38 преступлений против собственности.

Комментарии 5
Адельфина4 часа назад
Ужас-то какой. С ума сойти можно. Ну, мамаши пошли!Совсем без мозгов...Что, с ребенком в кабине и под присмотром никак нельзя было припарковаться?
2
Ответить
Надеюсь2 часа назад
У тебя ни прав, ни детей нет, овца тупая.
Ответить
вспомните правила3 часа назад
Кто-то учит пешеходов (взрослых!) что обходить стоящую на парковке машину сзади очень опасно? Не только легковушки, микроавтобусы, минивены, любые машины, позади которых есть зона, невидимая водителю?
А как паковки около магазинов строят? Сколько раз приходилось видеть как какая-нибудь бабулька идёт вдоль припаркованных машин вплотную к ним,не глядя, и не обращая внимания есть водитель в кабине или нет. Машину снимают с ручника, и если есть небольшой уклон, авто откатывается назад сантиметров на 20-40.
Ответить