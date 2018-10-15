Происшествия |

14 октября, в 11:16 в Смилтенской волости женщина, сдавая назад на автомашине Volvo, наехала на своего ребенка. Оба были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Всего за минувшие выходные полиция Видземского региона получила информацию о 246 случаях правонарушений. Зарегистрировано 33 преступления против жизни и здоровья человека, 78 случаев нарушения общественного порядка и 38 преступлений против собственности.