Происшествия |

Во вторник, 16 октября, утром в Гаркалнском крае возник пожар в здании газозаправочной станции, в результате которого погиб один человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

В 5.01 пожарные получили информацию о том, что на газозаправочной станции горит одна из построек. Прибыв на место происшествия, они установили, что горит здание площадью 50 квадратных метров. В пожаре погиб находившийся в нем человек. В 7.30 пожар был ликвидирован.

В целом за прошедшие сутки ГПСС ликвидировала 19 пожаров.

Фото: pixabay.com