Происшествия |

На минувших выходных в рижском районе Вецмилгравис легковой автомобиль марки Citroen въехал в витрину магазина Drogas, разбив ее. Оказывается, что водитель сделал это специально, сообщает передача Degpunktā.

Передача отмечает, что мужчина за рулем машины не только находился в нетрезвом состоянии в момент аварии, но и не имел при себе водительского удостоверения.

Немного позже на место происшествия прибыли медики, которые решили, что водителя необходимо госпитализировать. На место аварии приехала и хозяйка автомобиля Citroen, сообщает передача. По ее словам, за рулем транспортного средства находился ее бывший парень. Однако женщина не могла пояснить, каким образом автомобиль попал к мужчине.

Между тем, одна очевидица рассказала полицейским, что автоводитель специально въехал в магазин.

"Я там шла и все видела. Он пьяный. Он тут даже и не остановился, а разогнался и специально въехал в витрину. Вы только подумайте, а если бы тут шли люди. Сбил бы всех насмерть сразу. Я в шоке, дрожу полностью", - сказала стражам порядка женщина.

Передача отмечает, что горе-водителю грозит уголовное дело.

Напомним, в воскресенье, 14 октября, в 15.57 сотрудники Госполиции выехали на вызов в Вецмилгравис, где в витрину магазина Drogas въехал легковой автомобиль марки Citroen.