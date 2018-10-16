Происшествия |

77-летний житель посёлка Гароза в Озолниекской волости Арвидс Гайлис пропал 12 октября 2018 года, сообщает добровольная общественная организация Bezvests.lv .

По словам родственников, в тот день он отправился в Елгаву. Около 15.00 он вернулся в Гарозу на автобусе, зашёл в местный продуктовый магазин и потом пропал. До сих пор о местонахождении Арвидса ничего неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 175 см, худощавого телосложения, хромает.

БЫЛ ОДЕТ В: одежду тёмных тонов.

При себе Арвидс имел паспорт и, возможно, велосипед.

Всех, кто видел пропавшего пенсионера или что-то знает о его возможном месте нахождения, Bezvests.lv просит срочно сообщить в полицию по номеру 110 или обратиться в саму организацию по телефону 22 084 084.

Фото: facebook.com/bezvests.lv