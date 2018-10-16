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Генеральная прокуратура применила к бывшему депутату Сейма Аскольду Клявиньшу 120 часов принудительных работ и выплату компенсации в размере 9948 евро в государственный бюджет за мошенничество с транспортными компенсациями.

Клявиньш обвинялся в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях и служебном подлоге. Свою вину он полностью признал, с наказанием согласился, пишет Diena.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало в отношении Клявиньша уголовный процесс о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях. Став в середине июня 2016 года депутатом Сейма, он с июля до октября 2016 года получал компенсацию на транспорт в размере 115 евро в месяц. После передекларирования места жительства в Лиепае компенсация расходов на транспорт Клявиньшу увеличилась - с ноября 2016 года до декабря 2017 года она составляла от 560 до 736 евро в месяц.

В конце июня Сейм дал согласие на обыски в квартире и автомашине Клявиньша. В сентябре он решил сложить депутатский мандат.