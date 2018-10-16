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В понедельник, 15 октября на Лиепайском шоссе полностью сгорела машина Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), пишет Latvijas Avīze. Как сообщила представитель СНМП Илзе Букша, у автомобиля скорой помощи возникли технические неполадки, в результате чего он загорелся. корой помощи,

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что получили вызов в волость Джукстес в 16.29.

"В автомобиле находились только медики и никто из них не пострадал. Данная машина находится в эксплуатации уже 10 лет, служба тщательно оценит данный случай", - отметила Букша.

По ее словам, СНМП тщательно следит за каждым оперативным автомобилем - машины всегда вовремя проходят техосмотр, а в случае поломок проводится необходимый ремонт. Техническое состояние автомобилей оценивается каждый месяц.

Обычно на вызов выезжают машины, которым по 5-6 лет, однако в автопарке хватает и таких, которым 10 и более лет. Обычно эти машины используют, если новые на техобслуживании или в отдельных случаях для ежедневной работы.

Скриншот из Facebook/DTP_Latvija