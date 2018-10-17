Депутат Сейма Артусс Кайминьш попал в аварию (11)
Происшествия | 17 октября 2018 года, 13:43
В среду, 17 октября, после обеда лидер партии KPV LV и депутат Сейма Артусс Кайминьш попал в аварию, свидетельствует информация, опубликованная в соцсети Twitter.
ДТП произошло на перекрестке улиц Элизабетес и Антонияс. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
Представитель Госполиции Гита Гжибовска рассказала, что авария случилась около 12.00, в ней участвовали автомобили марок Mercedes Benz и Volkswagen.
Politiskās partijas KPV LV līderis, valsts amatpersona, saeimas deputāts Artuss Kaimiņš iespējams ir vainojams ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā. Kā saka, valstij jāsāk ar sevi. pic.twitter.com/XUXF1c3jif— rodijs.rododendrs (@RRododendrs) 17 октября 2018 г.
Фото: twitter.com/RRododendrs
Он тоже человек. Подумаешь, новость-то какая! Ню покоцали машины, главное, что без жертв.
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онм страной рулят, как своей машиной, не думая и не соблюдая правил
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Уже машиной рулят как страной
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