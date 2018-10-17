Происшествия |

В среду, 17 октября, после обеда лидер партии KPV LV и депутат Сейма Артусс Кайминьш попал в аварию, свидетельствует информация, опубликованная в соцсети Twitter.

ДТП произошло на перекрестке улиц Элизабетес и Антонияс. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска рассказала, что авария случилась около 12.00, в ней участвовали автомобили марок Mercedes Benz и Volkswagen.

Politiskās partijas KPV LV līderis, valsts amatpersona, saeimas deputāts Artuss Kaimiņš iespējams ir vainojams ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā. Kā saka, valstij jāsāk ar sevi. pic.twitter.com/XUXF1c3jif — rodijs.rododendrs (@RRododendrs) 17 октября 2018 г.

Фото: twitter.com/RRododendrs