Происшествия |

В Риге пропала пенсионерка, сообщает в своем Facebook организация Bezvests.lv.

81-летняя Надежда Онищенко (Петрова) пропала сегодня, 17 октября, в микрорайоне Пурвциемс примерно в 11:30. Известно, что женщина была в торговом центре Domina Shopping на улице Иерикю, откуда она вышла в 12:48 и пошла в сторону по направлению от центра Риги.

ПРИМЕТЫ: небольшого роста, худощавая. Была одета в белое пальто, белый берет и обута в черные туфли.

Сейчас несколько добровольцев Bezvests.lv ведут поиск пропавшей пенсионерки по улицам Пурвциемса. Женщина плохо ориентируется в пространстве.

Всех, кто видел пропавшую женщину или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просят срочно позвонить в Bezvests.lv по телефону 22 084 084 или в полицию по номеру 110.