Происшествия |

В среду, 17 октября, в центре Риги трактор насмерть переехал пешехода, сообщили в Госполиции.

Около часа дня на улице Экспорта в Риге тракторист совершил наезд на пешехода, который погиб на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В целом за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, погиб один, а пострадали еще 15 человек.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала пять водителей, за превышение скорости оформлено 187 протоколов.

В целом полиция в среду оформила 437 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

Фото: pixabay.com